green

“De verdad es algo complicado, delicado, porque no es cualquier cosa; no solamente a mí me afecta, sino que hay otras personas que también están afectadas por esto”, dijo la artista en el programa, como se escuchó en la señal en vivo de Caracol, y más adelante aseguró que tiene su conciencia tranquila porque ha hecho las cosas bien.

“Todo lo dejamos en manos de Dios, es el único que sabe qué va a pasar y que tiene el derecho y la potestad para decir qué pasa conmigo, no el mundo, ni la gente, porque debido a eso me han juzgado, me han criticado, cuando ni siquiera saben qué fue lo que pasó ni cómo transcurrieron las cosas”, dijo, y añadió:

“Lo único que yo quiero expresar y decir es que tengo, así no lo crean y opinen lo que quieran porque son libres de opinar, es que tengo mi conciencia tranquila porque no pasé por encima de nadie ni le falté el respeto a nadie; es lo único que quiero aclarar”.

En sus declaraciones en el matutino, la famosa también elogió a su novio Jessi Uribe e indicó que su relación apenas pasa por la etapa en la que se están conociendo. Además, expresó que no han negado su noviazgo, pero “simplemente creo que también tenemos el derecho de guardar un poquito esa privacidad, a pesar de ser públicos”.

“Estamos dándonos la oportunidad de conocernos, es una persona maravillosa, con la que tenemos muchas cosas en común, que lo respeto, que lo admiro, y que compartimos y nos sentimos muy bien estando juntos. […] Lo que pase con esa relación, con mi vida, con la de él, todo está en manos de Dios, y ya él sabrá si las cosas funcionan más allá”, puntualizó.