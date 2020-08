green

En una transmisión hecha desde Instagram el intérprete desmintió los rumores que hablaban de operaciones que se habría hecho en su cara. “Vi una nota de que me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada”, mencionó.

Además, el artista se refirió a que su apariencia sí ha cambiado, pero no por algún tipo de intervención; sino por su edad, pues según él los años no llegan solos y es normal que ya no se vea como hace un tiempo.

Al parecer, Fernández se cansó de las especulaciones de los internautas quienes no han parado de hacer comentarios sobre su aspecto en las redes sociales, pues esta no es la primera vez que tiene que aguantar estos señalamientos, en febrero de este año fue criticado por supuestamente inyectarse botox.

En la misma transmisión, el mexicano también habló de sus proyectos profesionales y personales que dará a conocer apenas se empiece a normalizar el tema de la pandemia a nivel mundial. Por el momento se encuentra pasando esta crisis sanitaria junto a su familia.