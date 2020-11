green

La creadora de contenido publicó un ‘vlog’ en YouTube, y al final de este mostró su indignación porque cuando regresó al hotel en el que se hospedó encontró el cuarto como lo dejó en la mañana, es decir, que el personal del lugar no le hizo el respectivo aseo.

“Hace poquito compartí algo en Instagram, pero lo borré porque siempre malinterpretan mis palabras y les voy a contar por acá: llegué a la habitación y estaba así, intacta; llamé a servicio y me dijeron que no están limpiando las habitaciones, pues por lo del COVID [-19]”, narró ‘Pautips’, que hace meses fue halagada por Selena Gomez en Instagram.

Además, la maquilladora confesó que estaba enojada porque no le informaron cómo sería el servicio antes de hacer su reserva, pues “es muy raro que no limpien” y ella decidió quedarse en un hotel porque quería un lugar para descansar.

“Ahora, estoy mamada, son las 10:00 p.m. y me tengo que poner a tender la cama, organizar el baño y todas esas cosas. Pues no me parece; pero no pongan atención, es como una frustración interna, un capricho que me va a pasar ahorita”, concluyó Paula Galindo, como es su nombre de pila.

Este es el video en el que la colombiana informó lo ocurrido con el hotel y dejó ver parte de la habitación que no fue ordenada por el personal:

¿Qué dijeron las personas en redes por el video de ‘Pautips’?

Ante la publicación, varios de sus seguidores se mostraron indignados por su forma de actuar y la volvieron ‘trendin topic’ número uno en Twitter; allí manifestaron que ella debía entender hay una verdadera crisis a nivel mundial y que nada le debería costar limpiar su propio desorden.

Aquí, algunos de los trinos que dejó la grabación:

#pautips cuando entro a la habitación y no tenía la cama tendida pic.twitter.com/iWvnnsItDq — Edwin palacio guzman (@Edwinpalaciogu1) November 13, 2020

No entiendo porque no se acostó en la cama destendida a descansar y ya 😌 le ahorraron la destendida para volverse acostar #PauTips — Nathaly Jiménez (@Nathalyconh12) November 13, 2020

No les pasa que llegan cansados y tienen que arreglar su cama? 😭 que vida tan dura wn, yo te entiendo #pautips — Britney Dayanna (@BritneyDayanna1) November 13, 2020

#Pautips tiene razón pero no están preparados para esta conversación. (Además el hecho de que toda esa gente quedó desempleada si es razón para llorar) — Neela (@Guzmos) November 13, 2020

¿Cómo reaccionó ‘Pautips’ a la polémica generada por su queja?

La ‘youtuber’ (que mostró sus estrías en primer plano) por la polémica subió algunas historias y aseveró que otra vez malinterpretaron lo que dijo en su video y que ya ni toma en cuenta todas las críticas, así que prefirió agradecerles a todos los que le hicieron “publicidad gratis”, sobretodo en estos tiempos.

Además de su reacción, la creadora de contenido les mostró a sus críticos que sí sabe tener la cama y confesó que “le queda bien bonita”, pues ya se volvió “una pro”.

Esta es la reacción de ‘Pautips’, que aparece en el segundo y tercer video de la siguiente galería; para verlos puede dar clic en la flecha blanca que aparece en la parte central derecha del video: