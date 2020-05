View this post on Instagram

MI CUERPO ES PERFECTO 😳 y no hablo precisamente del abdomen ni de las piernas. Hablo sobre la máquina perfecta que es el cuerpo, la piel se estira al maximo hasta formar estrías para poder contener todos los cambios de peso a los que lo he sometido . A pesar de exigirle tanto y restringirle alimentos por muchos años de enfermedad nunca me faltó un latido del corazón , una respiración o sangre circulando por mis venas. Perdón cuerpo por no escucharte cuando mi obsesión por una falsa perfección me hizo dañarte y ponerte al límite 🙏🏻 Hoy quiero recordarte que tu cuerpo, más allá de lo que ves en el reflejo del espejo … es perfecto y es lo que te tiene presente , aquí y ahora ❤️ lindo día. #pensamientodeldia