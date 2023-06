Gerardo de Francisco, actor de muchos años y padre de Margarita Rosa y Martín, siempre ha respaldado a sus hijos en todo lo que asumen en la vida, desde sus carreras en los medios, hasta las posturas políticas que recientemente han asumido. Y ahora, por medio de su cuenta de Twitter, la cabeza de los De Francisco Baquero estuvo firme para respaldar a los suyos.

Lo política se ha metido en los entornos y ambientes familiares de toda Colombia, sobre todo por divisiones de extremos entre derecha e izquierda, seguidores de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro, entre los más notorios y conocidos polos opuestos. Y en la mencionada familia de reconocidos personajes de la farándula no ha sido ajeno este tema.

Margarita Rosa y Martín Guillermo tomaron partido por las políticas, ideas y movimiento del presidente Gustavo Petro, asimismo como fueron abiertamente críticos de los otros sectores políticos, tradicionales y alternativos. Y recientemente fueron objeto de señalamientos porque Andrina, su hermana mayor que estudió filosofía, sería nombrada nueva cónsul en Miami, Estados Unidos.

Por todo este contexto, llegan constantes ataques a los De Francisco Baquero, pero el jefe de la familia fue el que salió a responder ante tantos ataques, insultos y señalamientos contra sus hijos.

El pasado lunes 19 de junio, vía Twitter, Gerardo salió con estas respuestas para hacer frente a fuertes mensajes que llegaron sobre sus 3 hijos ya mencionados: “A eso llama usted “respeto?”…”, “no sabía que un gobierno elegido por 11 millones de votos fuera ilegítimo. Nunca es tarde para aprender y también ignoraba que tener sensibilidad social es ser una porquería” y “si de alguien estoy orgulloso es de mis hijos y le agradezco se sirva guardar sus insultos. Usted no tiene ningún derecho”.

Pero el martes 20, ya con cabeza más fría y las ideas ordenadas, Gerardo de Francisco salió a publicar una serie de tuits, sin insultos, para aclarar su posición ante el país. Ya que sintió que estaba siendo señalado por sus hijos y con temas que han dado para polémicas muy grandes, manteniendo su respaldo al actual Gobierno de Gustavo Petro:

“A. Nunca he militado en partido político alguno, ni siquiera cuando fui funcionario público (1967-1971 y 1979-1984 en Cali) pues no fui presentado por ningún directorio político.

B. Este gobierno me ha provocado una esperanza de que se logre mitigar las graves necesidades del país y al menos se puedan dar los pasos iniciales, pues, es claro que es una tarea para varios gobiernos”.