Castaño, que se casó por segunda vez a los 71 años, habló con la Turbay de su protagónico en ‘Ana de nadie’ y le reconoció que su trabajo junto al de Carvajal fue tan convincente, que ella cree que él se enamoró de la exreina en la vida real.

(Vea también: “Me dolía”: Adriana Arango, sobre críticas que recibió Paola Turbay por ‘Ana de nadie’)

“Yo creo que él se enamoró, Sebastián Carvajal. Me da mucha pena… ay sí, imposible que no. Yo sí creo, pero ese es otro capítulo”, dijo la también periodista y reconocida asesora de imagen.

Lo cierto es que el actor tiene una novia finlandesa —a la que conquistó con ayuda de un traductor— y vive con ella hace un par de meses, cuando ella se mudó a Bogotá para estar con él.

La bogotana, por su parte, lleva más de 25 años de matrimonio y no ha tenido problemas con su marido por las escenas de ‘Ana de nadie’, pues él no ve televisión, contó en el ‘podcast’.

Reacción de Paola Turbay cuando dijeron que Sebastián Carvajal se enamoró de ella

La artista le aseguró a Castaño que eso no era así y que en realidad la química que ellos crearon hace parte de la actuación.

Lee También

“No, yo no creo [que él se haya enamorado de ella]. No, no. Dirán lo mismo de mí y yo no me enamoré“, declaró Turbay, que en el pasado tuvo que besar a actor 23 años menor que ella.

Turbay reconoció que los papeles que ellos hacen como pareja es muy creíble y por eso considera que la gente está enganchada con la serie. No obstante, señaló que todo es muy técnico y que las cosas detrás de cámaras son muy diferentes a lo que se ve en pantalla.