green

En esa ronda de preguntas, Jara dijo que lo que más le gusta de sí misma es la boca, que, aunque muchos “no lo crean”, es natural, reveló que los resultados de la prueba de coronavirus le salió negativa, igual que a su novio, el cantante Jessi Uribe, y respondió la pregunta que más le hacen: ¿quiere tener hijos?.

Al respecto dijo que ama los niños pero, hasta el momento, no ha querido tener hijos porque se ha enfocado en su carrera. Agregó que es una decisión que todavía no tiene clara en su vida, pero no descartó la idea de que “el día de mañana” le entre el deseo de ser mamá.

Por otra parte, Jara confesó que “siempre ha sido muy escéptica” sobre el tema de casarse, pero ahora considera “que si las cosas están bien” sí iría al altar.

En ese sentido, al parecer la cuñada de la intérprete le preguntó si iba preparando los trajes de boda, teniendo en cuenta que la cantante tiene una relación estable con Jessi Uribe, a lo que ella respondió:

“¿Será que los vamos encargando?, pero ojalá no nos toque con tapabocas”, dejando abierta la posibilidad de un matrimonio con Uribe.

A continuación podrá ver parte de las respuestas que dio Paola Jara: