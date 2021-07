Paola Jara y Jessi Uribe se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana, comparten en sus redes sociales las incidencias de sus vidas. Su noviazgo se hizo oficial desde finales de 2019.

Desde esa época, la realidad de quienes eran sus parejas han tomado una distancia importante de ambos artistas. Estos son los caminos que cada uno ha seguido.

El compositor y productor antioqueño, a sus 56 años, se alejó de la cantante de música popular luego de estar en una relación con ella durante más de una década.

Iván Calderón compuso una canción de despecho titulada ‘El adiós’, interpretada por Penchy Castro y que tomó fuerza a principios de marzo de 2020.

Las declaraciones del cantante acerca de la composición del tema musical dieron a entender que fue una dedicatoria de Calderón para el final de su relación con Paola Jara.

El colombiano es el productor discográfico de artistas de la talla de su hijo Daniel Calderón y Los Gigantes, de Jorge Celedón, Pipe Bueno, El Binomio de Oro, Patricia Teherán, Los Embajadores Vallenatos y Los Diablitos, entre otros.

La vida amorosa de Calderón no ha tenido la confirmación de una pareja junto a él, pero sí apareció una artista con quien se rumoró mantiene una relación.

El nombre de esa mujer es Hanna y junto a ella ha aparecido publicaciones de su Instagram personal, donde incluso tuvo el comentario de su hijo Daniel Calderón, que dijo: “¡Qué pareja!”.

Esta es una de esas postales de la mujer y el hombre que estuvo con Paola Jara:

Lo cierto es que Calderón mantiene sus labores profesionales, campo en el que se ha destacado durante los últimos 30 años.

La exesposa del cantante, con quien tuvo 4 hijos, fue una de las duras críticas de la relación del artista con Paola Jara, al principio. La mujer aseguró que hubo infidelidad.

No obstante, Jessi Uribe ha dicho que han mantenido una relación cordial con Sandra Barrios luego de la ruptura tras 12 años de matrimonio con el artista.

La mujer de 43 años entabló una relación con Jorge Armando Espinosa, que habría comenzado en marzo de 2020. Así lo indica una publicación en Instagram de la santandereana que retomó en esa misma red la cuenta de Rechismes.

“Amorcito, no me cansaré de darle gracias a Dios por unir nuestras vidas. Eres un hombre maravilloso y en estos 14 meses me has enseñado que el amor real y bonito sí existe. Como ya te lo he dicho, llegaste a mi vida para llenarla de ternura, amor, comprensión, tranquilidad y un sinnúmero de cosas maravillosas que hacen que cada día te ame mucho más”, escribió la mujer en mayo de 2021. Este fue el posteo: