Eso reconfirmó el cantante en Blu Radio (minuto 39:20), esta semana, al reiterar que su relación con Paola no inició desde ‘Como si nada’ —pues ahí sí tuvieron “un acercamiento”, “pero como amigos”—, sino hasta finales del año pasado, cuando él ya estaba separado.

“En octubre-noviembre ya dijimos: ‘Bueno, este corazoncito es tuyo, tuyo, y ese es mío, mío”, aseguró Jessi.

Pese a esa aclaración, la periodista Vanessa de la Torre de todas formas le dijo (sobre el minuto 43:21) que le habían informado que detrás de este noviazgo había “una historia de infidelidad de Jessi”, por lo que el artista decidió negar esa versión y explicar por qué se especuló lo de los cachos.

“Hablan muchas cosas. Lo que pasa es que hay un video en el cual salgo con Pao, tomándonos una cerveza. Eso fue en Cartagena, antes [de ser novios]; estábamos haciendo promoción de ‘Cómo si nada’. Éramos amigos, pero no pasaba absolutamente nada. Mi Dios sabe que las cosas son así. Luego, cuando salió todo, cuando me separé, y ya cuando estábamos con Pao empezaron a subir esos videos viejos diciendo que estábamos desde antes, que nos estábamos burlando de la persona con la que yo estaba. Las cosas no son así”, puntualizó.

En la conversación, Jessi también se refirió a su separación y dijo que siempre fue sincero con Sandra en el momento en que le expresó que ya era el momento de dejar las cosas así.

Esta no es la primera vez que él se refiere a su novia y a su ex en una entrevista, hace algunos días también habló de ellas con Vicky Dávila, en Semana.

Ahí también dijo que el comienzo de su noviazgo con Paola fue difícil por los rumores, pero además contó lo mucho que la admira y lo feliz que está con ella.

Asimismo, respondió cómo es su relación con Sandra tras la separación y él explicó que: “En un momento fue feo”. También indicó qué opinaba de que su exesposa, y mamá de sus cuatro hijos, también rehiciera su vida con un nuevo amor.