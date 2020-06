green

En su respuesta, Jessi dio a entender que no duerme solo, sino con su pareja (aunque no la etiquetó), pero que, además, ella no lo deja descansar.

Todo por cuenta de la postura en que su amor ‘cae en los brazos de Morfeo’, pues la cantante se adueña de gran parte de la cama.

La explicación de Jessi fue por medio de un meme en el que se ve que él casi que queda fuera del lecho por la manera en que su novia duerme.

“Ella no deja”, fue la frase que le agregó el artista a la graciosa imagen con la que le respondió a su seguidor: “¿En qué posición duermes?”.

La historia de Instagram en la que el intérprete confesó esto circula en varias cuentas públicas de la red social y se puede ver a continuación: