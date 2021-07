Tanto se ha dicho de la boda de los artistas que el intérprete de ‘Fácil’ llego a comentar ante las cámaras de Pulzo que no consideraba llegar al altar pronto; no obstante, aseguró que la celebración sí hace parte de los planes con su novia.

Aquí, el video en el que el cantante habla de su unión, de la que ya tendría un idea de cómo la quiere:

¿Cómo será la boda de Paola Jara y de Jessi Uribe?

La pareja dio detalles de lo que ha pensado en una reciente entrevista con la revista Vea; allí, la cantante dijo que a veces se imagina el momento en una playa “y otras en la iglesia”; lo que sí está claro es que su enamorado irá vestido de charro mexicano.

(Vea también: Jessi Uribe cuenta por qué se separó de Sandra Barrios; no fue por Paola Jara)

El nacido en Bucaramanga desea que su traje sea como el de un mariachi y que haya caballos, como en las películas que dirigía y actuaba Vicente Fernández, artista que fue hospitalizado de emergencia y que ya envió parte de tranquilidad a sus seguidores.

Además, el intérprete de ‘La culpa’ añadió ante el impreso que desea que su boda sea muy tradicional, pues quiere que al salir de la iglesia le lancen arroz y que haya músicos.

¿Paola Jara y Jessi Uribe tendrán hijos o él ya no quiere?

“Creo que yo ya cerré la fábrica”, fue lo primero que dijo el artista ante el medio; no obstante, aclaró que no descarta la idea, pues no sabe qué ocurrirá con el paso del tiempo.

La misma duda fue puesta sobre la mesa ante la intérprete de ‘Salud por él’— que ahora es comadre de la hermana de Uribe—, quien apoyó lo dicho por su novio: por ahora no, pero con Jessi diría que sí quiere tener un hijo.

Vea también: Hermanas de Paola Jara y Jessi Uribe: de qué viven y por qué tienen tantos seguidores)

Aquí, la portada que protagonizó la pareja, que compró apartamento en Miami: