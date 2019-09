El reguetonero se desplazaba por la carretera PR-129, en el centro-norte de la isla, según reporta el diario El Nuevo Día, de Puerto Rico.

Un informe de la policía local, citado por el medio, señala que el artista manejaba a 60 millas por hora (97 km/h, aproximadamente) en una zona cuyo límite de velocidad es de 45 millas (72 km/h).

Además, cuando Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre real del artista, fue detenido, el uniformado que lo interceptó se dio cuenta de que el carro no tenía sus permisos vigentes, destacó el periódico puertorriqueño.

El rotativo agregó que se trata de un vehículo Land Rover, color negro, modelo 2017, que fue removido de la vía en una grúa privada.

Tras la detención, multa y retención del automóvil, Ozuna reaccionó a través de su cuenta de Twitter y les contó a sus seguidores lo sucedido.

El cantante de música urbana se tomó una foto en el momento que su ‘nave’ era retenida y aseguró que se trató de un descuido por estar ocupado con la producción de su próximo disco.

Ante que otro cabron se paute ME ACABAN DE QUITAR LA TABLILLA SE ME OLVIDÓ SACAR EL MARBETE EL DISCO ME TIENE LOCO PERDÓNEME N I B I R U 😂😂😂 pic.twitter.com/6FMhSbj3qb

— Ozuna (@Ozuna_Pr) September 15, 2019