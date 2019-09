green

La misma Greeciy Rendón publicó el video de la situación, que primero fue emitido por el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, que también los entrevistó durante el viaje a Cartagena y las islas de Curaçao, Bonaire y Aruba, que recorrieron a bordo de un crucero.

“Las fotos que no salen en @larevistavea. No saben la patadaaaaaaa que me dio jajajaja”, escribió la cantante de ‘Ganas’ en su cuenta de Instagram, donde subió el video del momento exacto en que recibió la fuerte patada de su novio, con el que lleva más de 8 años.

Incluso su gran amiga Lina Tejeiro se burló y le comentó: “Y él tampoco supo”, pues Mike Bahía iba concentrado dirigiendo una tabla de surf y no se dio cuenta de que le había pegado a Greeicy y continuó navegando como si nada.

La floja respuesta de Greeicy fue pegarle unos débiles puños en la pierna a Mike, pero, aun así, este siguió sin enterarse de nada.

Durante la entrevista que la reconocida pareja de cantantes le dio a ‘La Red’, Mike contó la vez que le reclamó a la caleña por “coqueta” y bailar suelta “como gabete”.

A continuación, el video de la tremenda patada en la cara de Mike Bahía a Greeicy: