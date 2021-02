El participante del programa —en el que también hay un concursante famoso que se culpó por el fin de su compromiso— les dijo a los presentadores Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Soto y Carolina Cruz que el fin de su paso por ‘A otro nivel’ fue tan difícil para él que, incluso, duró cinco días seguidos llorando.

“Realmente fue algo que, en su momento, me dio muy duro; lloré”, agregó el Divo’ en el matutino, recordando ese instante, que fue emitido en la noche del 8 de febrero, aunque cabe mencionar que el programa es pregrabado, así que la situación pasó antes.

En sus declaraciones en el programa, que se escucharon en la señal en vivo de Caracol, Juan del Valle también explicó que, por fortuna, no tuvo tantos síntomas por el coronavirus y hoy, en sus palabras: “Me encuentro bien; me siento bien”.

“Digamos que no pasó a mayores la situación. De verdad que me dio de una manera muy leve, por así decirlo; no presenté casi síntomas, solo un leve cansancio corporal, fue como lo máximo”, añadió.