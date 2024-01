El nombre de Noel Petro volvió resonar en los últimos días debido a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro. El mandatario aseguró que el ‘burro mocho’ y él no son familiares, a pesar que, en varias ocasiones aseguró que era su tío.

El cantante aseguró en Blu Radio que sigue vigente a sus 90 años y que incluso en las fiestas de fin e inicio de año tuvo presentaciones en varios departamentos de Colombia con dos de sus hijos, pero lo que sorprendió es que su hija menor cumplió hace pocos meses 18 años.

(Vea también: Cuál es la relación que tiene el ‘burro mocho’ con Petro; biografía desmiente al presidente)

Néstor Morales le preguntó qué cuántos hijos tenía y él empezó a nombraros. “Mira, Gladys, que murió hace cinco meses; Catalina, María Helen, María Agripina, Noelia, que acaba de cumplir 18 años y los dos varones que están conmigo en la banda”, aseguró el cantante de Cereté.

En la mesa de trabajo del matutino esa declaración causó curiosidad y de manera jocosa le dicen que entonces él fue padre, nuevamente, después de los 70 años a lo que contestó: “Así es, es que soy un buen semental”. Los periodistas se rieron y le dijeron que “se dan cuento de eso”, haciendo referencia a la expresión del artista.

De igual manera, habló de cuando también lo negó Claudia de Colombia y que el presidente Petro cuenta en su libro autobiográfico ‘Una vida, muchas vidas’. Expresó que, efectivamente, conoció a una de las mujeres más bellas del siglo pasado en el país y que la trató de ayudarla con su carrera.

“La conocí en ‘El club del clan’. El ‘Burro’ en ese momento tenía de moda ‘Azucena’. Ella, aficionada, yo, un artista de moda, gracias a Dios. Entonces yo me puse a ayudarla porque vi que era una cantante muy buena y muy bonita”, confirmó Petro en ese medio.

Por ello, habló con Francisco Zumaqué, quien era el encargado del sello discográfico CBS para que le grabara un disco. Al final nadie le grabó la música a Claudia y se fue a trabajar a El Espectador, fue en ese momento donde su carrera empezó a subir y se olvidó de él.

“En el momento que ella triunfa el ‘Burro’ no estaba triunfando ni con la música, ni con los toros, ni con nada. Ella, en el barrio Chico, y yo, en la avenida Caracas con 24. Dijo: ‘Este man no me sirve y me mandó para la ‘porra’’. Cuando le preguntaban por mí, ella decía que yo quién era”, cuenta Noel Petro entre risas por la historia que vivió con Claudia de Colombia.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.