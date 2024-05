Nataly Umaña, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, de RCN, habló con ‘Buen día, Colombia’ para hablar de Alejandro Estrada y si en este momento hay alguien en su vida.

Vea también: Nataly Umaña prendió alarmas con foto: “¿Ya le encontró ‘otro’ reemplazo a Alejandro?”

Umaña fue famosa por protagonizar un amorío con el participante Miguel Melfi en el ‘reality’ mientras se encontraba casada con Alejandro Estrada. Semanas después el esposo de la actriz ibaguereña entró al ‘reality’ para finalizar su relación de 12 años.

Días después, Umaña salió del ‘reality’, su primer destino fue México donde estuvo haciendo entrevistas a medios aztecas y a través de su cuenta de Instagram se supo que viajo a Miami a consolidar su carrera como actriz.

Desde la capital de la Florida, la actriz comentó:

“Estoy muy feliz por mis ‘fans’ pusieron mi cara en el Time Square de Nueva York y en una pantalla gigante en Panamá, que es muy transitada y yo mejor no puedo estar. Estoy tranquila y protegiéndome y cada vez volviéndome fuerte”, indicó la ibaguereña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lau • Naty (@natalyumanafans)

Nataly Umaña dijo si está soltera

Al preguntarle sobre su situación sentimental, luego de terminar su relación con Alejandro Estrada, la exparticipante comentó:

“Estoy soltera y muy feliz en Miami. Yo creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir. Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo creo que es irresponsable tener algo con alguien en este momento porque no es justo con esa otra persona [Alejandro Estrada]“.

Después, habló de las mujeres que le han escrito y que con su ejemplo ha ayudado a que terminen relaciones que no van para ningún lado.

Lee También

“Las mujeres que me han visto desde que salí me escriben y me expresan que se identifican conmigo. Me dicen que soy una mujer que afronta la vida, que entienden lo que he pasado y que despierto en ellas sentimientos positivos simplemente por ser yo misma. Solo puedo responderles con un sincero ‘gracias’, es realmente hermoso”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.