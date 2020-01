View this post on Instagram

No, no estoy embarazada, sencillamente tener sixpack nunca ha sido lo mío 😂 sinceramente me da mucha risa que las personas y los medios consideren importante el estado de mi abdomen siendo que hay cosas MUCHO más importantes (como que nuestro gobierno insista en hacer pilotos de fracking, eso SÍ es importante y grave), los invito a que dejemos de juzgar y comentar el cuerpo de los demás, yo soy feliz como soy pero estoy segura de que esos comentarios podrían herir profundamente a otra persona. Les manda muchos saludos a todos mi barriguita feliz! • No, I’m not pregnant, it’s just that having a ‘sixpack’ has never been my thing 🤷🏻‍♀️ It really makes me laugh that people and media consider the shape of my abdomen important when there are much more important things (such as our government insisting on fracking, THAT is important and serious), I invite you to stop judging and commenting on the body of others, I am happy as I am but I’m sure that those comments could hurt another person deeply. Greetings to you all from my happy belly! #alertafracking #NataliaFromColombia #HavingASixPackIsNotMyThing