Entre quienes opinan eso está el periodista Daniel Samper, que hasta se unió a la tendencia de Twitter que se generó con el #NoCensurenAAdrianaLucía.

No obstante, en el lado contrario hay personajes como el director de La F.m. Luis Carlos Velez, que aseguró que él como trabajador de la organización Ardila Lülle (a la que pertenece la emisora en la que labora y RCN) puede dar fe que allí no imponen qué opinar y qué no.

“Llevo dos años en esta casa. Nunca nadie me ha dicho qué decir o qué no decir. No estaría acá si no fuera así”, expresó Vélez en un trino.

En esa publicación, el periodista igualmente indicó que lo que está sucediendo en la red social este viernes, luego de conocerse que Canal RCN no contratará a Adriana Lucía para el ‘Factor X’ y una serie, es una campaña para afectar al medio.

“Crear campañas negras para desprestigiar una compañía es competencia desleal #ApoyoTotalARCN”, puntualizó Vélez, como se puede ver a continuación que dejamos su post: