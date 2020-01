green

Y es que aunque se desconoce la razón exacta por la que RCN no firmó con la famosa, pese a que ya estaba casi todo listo y le habían dado hasta horarios de trabajo, la coincidencia entre la solicitud de sus detractores de que no la contrataran y el repentino cambio de opinión del canal tiene dudosa a la artista, como se evidenció en una entrevista que dio a La W.

“Yo sí creo que mi postura me ha costado muchas cosas… a nivel laboral, de marcas. No pensé que iba a pasar con el canal, pero sí me sorprende que luego de esta petición, y de este hashtag [#NoQueremosAAdrianaLucía], pase esto. No es normal que hagas un contrato, que esté todo definido, y luego te digan: ‘No’. ¡Eso no es normal! No le veo otra explicación, pero yo ni idea. Creo que si alguien tendría que dar una explicación son ellos [RCN], no yo”, dijo Adriana Lucía.

En sus declaraciones, la intérprete también reveló lo poco que le manifestó RCN sobre su decisión de ya no trabajar con ella.

“La respuesta es: ‘Ya no vamos a firmar porque vamos a hacer un ‘casting’ nuevo. Un ‘recasting’ fue la palabra que usaron. [Pero] Todo estaba listo, montos, horarios, papeleo; solo estábamos a una firma. […] No se había firmado porque se metieron las vacaciones, y [dijeron] que la persona encargada no estaba, o algo así, y aplazamos la firma para este año. Pero todo estaba definido, incluso el ‘styling’… absolutamente todo”.

A pesar de todos los inconvenientes que le ha traído su postura ciudadana frente al paro y otras situaciones que ha vivido el país, como el proceso de paz, la celebridad aseguró que mantendrá sus “posiciones éticas”, “principios” y activismo.

“Sinceramente, uno se queda como aterrado que en este país por opinar o pensar diferente llegue a pasar algo así. Si eso pasara, yo creo que eso es un mal mensaje, un mensaje muy triste. […] Espero de todo corazón que esto no sea una censura en mi contra. Repito, no es normal que tú hayas negociado un contrato, que tengas ya papeleo, todo, que estemos a una firma, y luego te digan: ‘No, ya no’. […] ¡Eso es muy raro! ¡Yo soy la más sorprendida!”, puntualizó.

Cabe mencionar que tras conocerse la decisión de RCN, en Twitter decenas de personas empezarona a apoyar a Adriana Lucía con el numeral #NoCensurenAAdrianaLucía (que se convirtió en tendencia #1 en Colombia en la mañana de este viernes). Entre ellos están el periodista Daniel Samper y el actor Santiago Alarcón, que criticaron al canal.