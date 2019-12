green

Así quedó demostrado esta semana, cuando la artista nuevamente fue blanco de los que no piensan como ella y que empezaron a pedirle a RCN que no la incluya como jurado de la nueva versión de ‘Factor X’ que emitirá en 2020, pues hay formatos de entretenimiento que la han incluido como parte del elenco, pese a que ella ni siquiera ha aparecido en las promociones del canal.

Muchos, incluso, han hecho el pedido usando el numeral #NoQueremosAAdrianaLucía, mientras unos más hasta han replicado una imagen que crearon para oponerse a que la artista aparezca en el mencionado programa concurso.

Además de eso, hay algunos que le escribieron a ese medio que la presencia de la famosa en otro de sus formatos, ‘Masterchef’, también los ha hecho apagar el televisor o cambiar de canal.

“Si Adriana Lucía queda en ‘Factor X’, vamos ubicando horario y un buen programa en otro canal para darle la espalda a @CanalRCN”, “#NoQueremosAAdrianaLucía en ‘Factor X’. No queremos artistas que hayan hecho contratos con ‘El Santo’ por mermelada”, “estaba viendo ‘Masterchef’, pero cuando lo vuelvan a dar otra vez en enero no lo sigo viendo… Le tengo demasiado fastidio a @AdrianaLucia…”, “ojalá @CanalRCN no caiga en el error de poner en ‘Factor X’ a @AdrianaLucia porque pierden ‘rating’” y “@AdrianaLucia es un símbolo decrépito y tóxico de los antivalores. Descartaría ver un programa donde aparezca semejante factor de odio”, son algunos de los mensajes en contra de la celebridad, como se puede ver a continuación, aunque también hubo unos a favor de ella:

Si Adriana Lucía queda en Factor X, vamos ubicando horario y un buen programa en otro canal para darle la espalda a @CanalRCN.

Acá nos estaremos recomendando que programa ver para reemplazar F.X Ya que no sería tolerable ver a la persona disociadora de familias. — Tony (@TonYarib) December 26, 2019

Lástima,NO veré factor x y con lo q me alegré q regresarán con el programa. Suficiente con ver a Adriana Lucía en Master chef,ojala salga pronto,aunque hay q decirlo es buena cocinera según los chefs!!! — Milena Cataño (@MilenaCatao1) December 26, 2019

Yo estaba viendo máster chef… Pero cuando lo vuelvan a dar otra vez en enero no lo sigo viendo… Le tengo demasiado fastidio a @AdrianaLucia… https://t.co/nRk4EvCUy0 — Sandra Sierra (@sandras927) December 26, 2019

Ojala @CanalRCN no caiga en el error de poner en factor X a la cantante en decancia @AdrianaLucia porque inmediatamente pierden rating por lo menos mi familia y yo cambiamos de canal, seria una lastima #noqueremosadrianalucia #noqueremosadrianalucia — william martunel (@martunel1) December 26, 2019

@AdrianaLucia Es un símbolo decrépito y tóxico de los antivalores.

Descartaría ver un programa donde aparezca semejante factor de odio.

Factor X, pero sin ella. — Jorge Córdoba Soto (@JorgeCordobaDr) December 26, 2019

He sido fiel televidente de RCN, pero creo que deben analizar si adriana Lucía una persona Tan cuestionada deba estar en el factor X para niño. No creo que sea ejemplo. Además hay muchos comentarios por las redes que no van más con el canal si ella está en el programa — Diana Jaar (@jaar061928) December 26, 2019

Si al canal RCN, le va tan mal con sus programas, y el que le sube el reintin es factor X, ahora con @AdrianaLucia como jurado se le bajará tanto que tendrán que sacarla. — Carlos Pacheco (@pachecocarl5) December 26, 2019

Tampoco quiero a Adriana Lucía como Jurado en Factor X.Hay tantos personajes muy ilustrados en el tema de la música dignos respetables que valdría tenerlos en cuenta.@JosèGaviria — Rubbylg (@rubbylg) December 26, 2019

Srs. @CanalRCN pregunto.

Como aspiran a qué veamos factor X con ese jurado ?

Gaviria y Adriana Lucia, NO son referentes de sociedad ni ejemplo para nuestros niños.

De uds. Depende el fracaso.

Como ejm: en casa ya decidimos no verlo, cambien el jurado o trasmitanlo por telesur. — cantalicio laverdad (@Erospi1314) December 26, 2019

Canal RCN reflexionen será un fracaso el factor x si tienen de jurado a una incitadora de la violencia y que está de acuerdo con el vandalismo. Ojo señores del Canal RCN reflexionen. — Juan Manuel (@jmcharrias) December 26, 2019

@CanalRCN no queremos a @AdrianaLucia en factor x. Es de opinión irresponsable y absurda. Ha incitado al odio en un país. #noqueremosadrianalucia — Maria Clara (@Mclpelaez) December 26, 2019

Me comprometo todas las noches ver El Factor X, si sacan a Adriana Lucía. No aporta sino odio. — CAROLINA🌐 (@dcgomez) December 26, 2019

Los pocos que salieron en defensa de Adriana, la destacaron por “exponer sus sueños y carrera por su país”, al tiempo que otros lo que cuestionaron es que haya ciudadanos que le den tanta relevancia a un reality, en vez de fijarse en cosas más importantes que están sucediendo en el país.

“Increíble que equiparen apoyar el paro con ser capucho, mamerto y anarquista, como tildan a @AdrianaLucia. Y peor, el revuelo de hoy por el ‘Factor X’. Un país donde rechazan a una persona profesionalmente por tener una posición política distinta. #AdrianaLucíaTeAmamos” y “¿enserio le están pidiendo a RCN que Adriana Lucía no sea jurado del ‘Factor X’? ¿No existen otras cosas más importantes que pedir? Merecemos lo que estamos viviendo”, fueron unos de los trinos, que se pueden leer enseguida:

#NoQueremosAAdrianaLucia quieren a @AdrianaLucia en el factor x porque no es buen ejemplo para los jóvenes de país, Dios mío! Si esa mujer es un ejemplo de lucha por nuestros derechos!, una mujer que deja su bajo perfil y expone sus sueños y carrera musical por su país. — MIlton Cogollo L (@mCogolloL) December 26, 2019

Increíble que equiparen apoyar el paro con ser capucho, mamerto y anarquista, como tildan a @AdrianaLucia. Y peor, el revuelo de hoy por el Factor X. Un país donde rechazan a una persona profesionalmente por tener una posición política distinta. #AdrianaLuciaTeAmamos — Sara Neira (@saralun55) December 26, 2019

en serio le están pidiendo a RCNnalgas que adriana lucia no sea jurado del factor x? no existen otras cosas mas importantes que pedir? merecemos lo que estamos viviendo. — El Cotopla (@CMBorja1924) December 26, 2019

Tanta lata que dan porque @AdrianaLucia va a ser jurado en Factor X, ahhh pero montan a Duque de presidente 🤷‍♀️ esa es la lógica de mi gente. Más estresados por un concurso de canto que por el país mismo. País farandulero#AdrianaLuciaTeAmamos — N a n a (@DianaMoonoz) December 26, 2019