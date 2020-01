Pues ante tanto cuestionamiento, la ‘instagramer’ decidió escribir algunos trinos, donde no solo mandó a rascarse a sus críticos, sino que aseguró que todo lo que se ha ganado, en “ocho años de carrera”, es gracias a su “disciplina”.

“Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no, ¡yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito, pues rásquense, porque qué más”, dijo, y agregó:

“A todos los perfectos que critican les pido unas clases de cómo ser igual a ustedes. Doy una muy buena remuneración”.

Esa contestación ha generado más de dos mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios, donde, por ejemplo, una tuitera le dijo: “La disciplina no te hubiera servido si no te haces famosa por redes sociales y vives en la realidad de Colombia. Donde las oportunidades no son de 17 millones”.

A ese mensaje, Luisa Fernanda W también le dedicó unas líneas, en las que le dijo a la usuaria que entendía su punto de vista, pero insistió en que ella ha luchado lo que tiene.

“Yo crecí en Colombia, estudié en colegio público y en una universidad no muy costosa, pero desde niña tuve muy clara mi visión como empresaria y tenía claro que el mercado digital no estaba en Colombia, por eso mis primeros contratos”, puntualizó.

Aquí dejamos los trinos de la ‘influenciadora’, así como el de una de las varias tuiteras que reaccionó a esas publicaciones.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 16, 2020

Y por último a todos los perfectos que critican les pido unas clases de cómo ser igual a ustedes. Doy una muy buena remuneración. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 16, 2020