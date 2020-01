Lalinde explicó en una grabación, publicada por ‘El desayuno’ en Instagram, que la salida del comediante se debió a la complicada agenda que tiene: “Está en su cuarto de hora. […] Tiene demasiadas ocupaciones y otras prioridades”.

“‘Juanda’ tuvo como una cantidad de rollos con sus horarios, con sus presentaciones. [Al comienzo] Se tomó la decisión de que viniera solo un día a la semana, los miércoles, pero luego por un tema de acá, de reestructura del canal, se tomó la decisión de que no volvía, porque no se justificaba que viniera solo un día, a hacer solo su rutina”, agregó el presentador.

Asimismo, Lalinde contó que todo se dio en buenos términos e incluso ‘Juanda’ “sigue siendo amigo de esta casa [RCN]”. Y pidió que no especulen sobre el despido del comediante.

“Los que no estén de acuerdo, pues son decisiones que se toman. Esto [‘El desayuno’] toma su tiempo y requiere una dedicación, disponibilidad, y pues él no la tenía. Y al tenerlo solamente un día no se justificaba para una infraestructura y un presupuesto como el de nuestro programa. […] Nada se hizo con mala intención. Nada se hizo mal”, reiteró Lalinde.

Aquí el video con lo dicho por el presentador, así como por otros famosos del programa hablando bien de ‘Juanda Caribe’.