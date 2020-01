Durante la entrevista con el medio, la también modelo confesó que ella, en su momento, no estaba enterada que la situación financiera de su proyecto estaba mal, lo supo cuando “quedó en la quiebra” y con una deuda grande.

“A mí me llaman los bancos todos los días a las 7:00 a.m. Menos mal estoy en ‘Día a día’, entonces no me les puedo perder; ahí estoy, pueden ir a buscarme sin problema”, bromeó con un periodista de ‘Lo sé todo’, programa del mencionado canal.

Cruz agregó que, pese a los problemas, el 2019 también fue un año en el que aprendió, pues se puso al frente de la empresa en crisis, entendió un poco más sobre el negocio y su nombre en sí; con todo esto ha logrado salir un poco a flote y tener resultados positivos.

Carolina logró forjar durante años un emprendimiento que elaboraba: joyas, productos para la salud y belleza, y zapatos.