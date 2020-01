green

“En diciembre pasado todo había quedado listo para firmar en 2020 el nuevo contrato. Sin embargo, este año cuando llegaron a hacer la firma del contrato le dijeron a Adriana que ya no, que ya no iban a hacer este contrato con ella y que, por el momento, RCN no iba a tenerla para su alineación 2020”, aseguraron en la emisora, en su señal en vivo de este viernes, y agregaron:

“La pregunta que en este momento se están haciendo es : ‘¿Qué fue lo que pasó para que RCN se echara para atrás en esa gran propuesta que existía para este 2020?’ Porque por un lado se había dicho que iba a ser parte del jurado del ‘Factor X’ y luego se habló de la posibilidad de que ella estuviera trabajando en un seriado o telenovela para el canal. Pues ni lo uno ni lo otro, sencillamente el contrato que tenían listo para Adriana Lucía con RCN al final no se firmó”.

En la frecuencia radial no aclararon las razones por las que el canal cambió de opinión, pero esto se da justo después de que en redes sociales los detractores de la artista hicieran una campaña en su contra para que RCN no la contratara, por su posición a favor del paro.

La cantante fue entrevistada por el medio y tampoco dio el motivo exacto por el que finalmente no fue contratada, aunque ya le habían dado hasta horarios de trabajo; solo contó la pequeña explicación que le entregó RCN y manifestó que espera que esto no sea un tema de censura.