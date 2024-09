La recordada actriz, que encarnó a Marcela Valencia, en ‘Betty, la fea’, es una de las artistas más recordadas y queridas en Colombia. Ahora, se encuentra muy activa en redes sociales, compartiendo momentos íntimos de su vida y dando consejos a todos sus seguidores.

Precisamente, por medio de su Instagram, la bogotana reveló que hizo una compra de unos zapatos que le llamaron mucho la atención en esa aplicación a un perfil llamado @afrodita_collection1987; sin embargo, la transacción no salió como ella esperaba.

“Me mandaron el catálogo, entre a su WhatsApp. Aparece una cuenta registrada. Tienen 33.000 seguidores… El caso es que después de varias semanas, yo mandé el giro… Me dijeron que el valor era de 109.000 pesos, más el envío que son 10.000 pesos. Me contestaban muy raro, me hablaban muy informalmente, como: ‘Amiguis, muñeca y ‘baby””, cuenta la bogotana en su red social.

Posteriormente, con el paso de los días, no le enviaron el número de guía del paquete. Así que decidió escribirles para que le facilitaran ese dato y así hacer el respectivo seguimiento del producto que ella les había comprado, pero no le dieron la respuesta que ella esperaba.

“No, es que la transportadora tiene tu paquete, pero si quieres, pide el reembolso. Yo decía: ‘¿Cómo así? ¿Si la transportadora tiene mis zapatos, cómo pido un reembolso?’. Ahí me di cuenta que esto es una estafa. Ya no me volvieron a contestar más, pero no quiero que nadie más caiga en la estafa de @afrodita_collection1987″, concluyó Natalia Ramírez.

¿Qué le contestó la empresa a Natalia Ramírez?

Luego de la publicación hecha por la artista el 19 de septiembre, @afrodita_collection1987 le respondió por medio de dos historias en su perfil de Instagram, aclarando que la situación no es como ella la contó.

Esa entidad menciona en 4 puntos lo acontecido:

“Antes de que hicieras la compra, recibiste la información con los tiempos de entrega”.

“A la fecha, 21 de septiembre de 2024, dichos tiempos no se han excedido”.

“Nuestro personal te solicitó la información en caso de que desearas el reembolso de tu dinero, porque también se te indicó, antes de hacer la compra, que podías solicitar reembolso (imagino que tampoco leíste esto)”.

“No hemos recibido los datos para hacer tu reembolso, y, en lugar de eso, bloqueaste nuestras comunicaciones y acusas a la marca de estafa”.

Al final del comunicado, le manifiestan a Ramírez: “Ahora, ¿consideras oportuno decir la verdad?“.

Frente a la información emitida por ese perfil, la actriz, hasta el momento, no se ha pronunciado.

¿Cómo evitar estafas por Internet?

El gremio Alianza In, en su reciente campaña ‘Jaque al fraude’ aclara cuáles son los principales consejos para que los usuarios de redes sociales no caigan en estafas a la hora de hacer una compra o solicitar un crédito:

Verificar registros.

Comprobar la información de contacto.

No acceder a páginas a través de ‘links’ que lleguen por WhatsApp o SMS.

Desconfiar de los pagos anticipados y anuncios de no interés.

No dar datos personales a cualquiera. Pueden usarlos para pedir

créditos a su nombre.

