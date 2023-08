‘Betty, la fea’ es una de las novelas colombianas más exitosas en la historia, pues pese a que hace mucho tiempo salió del aire, siempre que la retransmiten o aparece en alguna aplicación de ‘streaming’, como Netflix o Amazon Prime, se ubica entre las más vistas de la plataforma.

Una de las protagonistas de esta exitosa producción fue Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la novia de Armando Mendoza al principio de la novela y que le hizo la vida imposible a Betty durante todo el desarrollo de la historia.

La actriz es muy reconocida tanto en la farándula nacional como internacional y la gente la recuerda porque estuvo recientemente en el programa de cocina del canal RCN ‘Masterchef celebrity’.

Sin embargo, pese a ese éxito, la bogotana de 56 años contó que ha tenido momentos complicados tanto en su vida actoral como en la personal. Por ejemplo, en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol, relató una experiencia traumática que vivió en Venezuela hace unos años.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y uno por detrás, y nos hacen parar y bajarnos“, comenzó explicando la actriz.

Y agregó: “Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”.