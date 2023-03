Hace unos años, Maluma y Neymar fueron noticia en Colombia, debido a que Natalia Barulich, ex del cantante de reguetón, fue relacionada con el futbolista brasileño.

De hecho, versiones de la prensa rosa indicaron que la mujer habría engañado al artista antioqueño con el astro del PSG, ya que días de después de que ambos terminaran la relación, la modelo estadounidense apareció con el ’10’ de la Selección de Brasil.

Si bien fue un lío amoroso del pasado, en los últimos días, Maluma volvió a encender la controversia al hablar de su noviazgo con Barulich, pues indicó que “Neymar le quitó a su novia”.

“Neymar me quitó mi novia. No, mentiras. Yo terminé con ella y luego vi que ellos estaban por ahí juntos. Pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo. Hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, dijo el colombiano en ‘Alofoke Radio Show’.