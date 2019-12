View this post on Instagram

Empiezo a cerrar este 2019 agradeciendo a @juanpssv, hombre maravilloso, amor de mi vida, cómplice de mis sueños, propulsor de mi espíritu , creativo y trabajador incansable, compañero de camino, maestro.. Juan Pedro San Segundo Vega, te honro y te AMO con cada célula. 10 fotos por 10 años juntos, en 2009 te conocí, @lagaita y Nico fueron testigos y desde ese momento no pudimos separarnos, hemos pasado por todo, los momentos más difíciles y también los más maravillosos de mi vida. Se me salen las lágrimas de darme cuenta de lo generosa que la vida ha sido conmigo por darme alguien como tú.. vamos por más y que VIVA LA VIDA! • Closing 2019 thanking @juanpssv, love of my life, propeller of my spirit, creative and tireless worker, road companion, master.. Juan Pedro San Segundo Vega, I honor you and I LOVE you with every cell. 10 photos for 10 years together, in 2009 I met you, @lagaita and Nico were witnesses and from that moment we could not separate, we have gone through everything, the most difficult and also the most wonderful moments of my life. I get the tears of realizing how generous life has been with me for giving me someone like you .. let's go for more and LONG LIVE LIFE! #VIVALAVIDA #NataliayJuanPedro