Además de ser su primera aparición después de la comentada boda real, llamó la atención la auténtica reacción de Harry y Meghan al incidente con el animal.

Mientras el joven pelirrojo pronunciaba un discurso sobre el trabajo de su padre, en el que afirmó que “su entusiasmo y energía son verdaderamente contagiosos”, una abeja le hizo interrumpir sus palabras.

Después de hacer una pausa de un par de segundos, Harry se dirigió a la audiencia para decirles: “Lo siento, esa abeja realmente me atrapó”, mientras las cámaras captaron la risa de su esposa, que tuvo como cómplice a Camila.

Very funny moment as The Duke of Sussex, watched by his new bride, gets bombed by bumblebee as he gives a warm and witty speech to mark Prince Charles’s 70th birthday pic.twitter.com/HTOeZzIJmr

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 22, 2018