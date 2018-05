Tengo admiracion por todos las personas que han hecho historia en los desafios . Pero como humilde fundador de este programa dejo en visto unos puntos que para un programa que es el mas visto y con mayor rating en la tv colombiana : 1 participantes que solo hasta el año pasado participaron sean los encargados de escoger el equipo de la historia, a mi modo ver tendria que escogerlo un fundador, no dos personajes q hace 15 años tenian 9 años no se acuerdan de ninguno de los competidores grandes de peso que muchos han pasado. vuelvo y reitero es que son 360 personas aproximadamente y muchos pero muchos q han dejado huella como para escuchar un comentario como este es el mejor equipo de la historia ¡¡¡¡¡ ? … plof @desafiocaracol 2 creo que en ese orden se hubiera llevado unos 10 equipos entre nuevos y veteranos y sacar una eliminatoria para que quedaran en compentencia por merito . 3 menos libreto y mas naturalidad en presentadores y participantes . Este programa se caracterizo por aflorar los principios valores y destreza de las personas en supervivencia . De nuevo recalco es mi humilde opinion de fundador veterano DESAFIO 2004 LA AVENTURA 2005 CABO TIBURON 2015 DESAFIO INDIA . @eltinoasprilla

A post shared by Juan david Posada (@jdaposada) on May 21, 2018 at 8:14pm PDT