En conversación con Eva Rey, María Alejandra Manotas reveló el dato de cuánto gana por mes haciéndole publicidad a tres marcas desde sus redes sociales y aunque es una gran cantidad de dinero, admite que es una arrendataria más de este país.

(Vea también: Alejandro Riaño habló de cómo sus hijos se sienten con su separación: “Ya lo entienden”)

¿Cuánto gana Mari Manotas por publicidad al mes?

Rey le preguntó a Manotas: “¿Cuánto te levantas al mes?” La expareja del comediante le dijo:

“Al rededor de 15 y 20 millones de pesos al mes en total con todas las marcas”.

Manotas, arquitecta de profesión, contó que este año sueña con un programa de interiorismo en redes sociales.

“Mi sueño es tener un programa de redes sociales sobre remodelaciones y estoy en búsqueda de más marcas que se involucren y que crezca mucho más”, dijo la creadora de contenido.

Mari Manotas, ex pareja de Alejandro Riaño vive en arriendo con sus hijos

“¿Por qué ese cambio de ser arquitecta para ser creadora de contenido? Le dijo Rey a Manotas, ella contó: “Pues siempre estuve involucrada en el modelaje y de allí salté a redes sociales, me encanta el interiorismo, me encanta llegar y ver una la cocina arreglada, me encanta tener mi casa impecable y divina”.

Lee También

“Vivo en un lugar que estoy remodelando constantemente, pinto paredes, coloco monturas, remodelo el baño, además que es un apartamento en arriendo, porque allí grabó mis videos en redes sociales, entonces mezclo mi profesión con lo que me gusta hacer”, contó Manotas.

Actualmente Manotas es madre de tres hijos: Matilde y sus dos mellizos Antonio y Agustín, producto de su relación con su expareja, Alejandro Riaño.

¿Quién es el novio de Mari Manotas?

A través de sus redes sociales María ‘Mari’ Alejandra Manotas anunciaba que se daba una nueva oportunidad en el amor. Esta persona es Alejandro Calderón, de aproximadamente 33 años, aparentemente nacido en Manizales. Según su perfil en LinkedIn, se graduó de la Universidad Javeriana con el título de Licenciado en Administración de Negocios.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.