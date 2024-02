Así lo contó Marialejandra Manotas en el ‘podcast’ de Tatiana Franco. La ‘influencer’, que le dio una nueva oportunidad al amor en 2022, señaló que comenzó a salir con su novio, pero con la intención de disfrutar lo que no vivió a los 22, pues para esa edad ya estaba casada con Riaño.

(Vea también: Mari Manotas le responde a quien la señala de estar gastándose la plata de Alejandro Riaño)

“Yo decía: ‘Yo me acabo de separar, yo quiero vivir la vida loca, estoy casada desde los 22 años, este es mi momento“, contó, como se escucha en este video (desde el minuto 5:40).

Por lo mismo, le propuso a Calderón que fueran viendo qué pasaba entre ellos, pero que duraran máximo un año, y él aceptó. Sin embargo,sus planes cambiaron con el tiempo.

“Obviamente las cosas se empezaron a poner cada vez más serias. El Te amo va, te amo viene, le presenté a mis hijos, lo incluí en la familia”, agregó.

Lee También

Cuando llegó el año, intentaron dejar de hablarse, pero ya estaban enamorados y decidieron continuar juntos.

Quién es el novio de Mari Manota, ex de Alejandro Riaño

Alejandro Calderón es un empresario colombiano, graduado de la Universidad Javeriana como Licenciado en Administración de negocios.

Ha trabajado con reconocidos músicos, organizando conciertos y en famosas plataformas, como Tinder. Además, ha fundado otras.

(Vea también: Quién es el papá de los hijos de Carla Giraldo y cómo se conocieron; no es actor)

Al negociante poco le gustan las redes sociales, y es muy reservado con su vida, aunque de vez en cuando aparece en las de su novia.

Calderón no tiene hijos, pero sueña con ser papá; eso ha sido tema de conversación con Manotas, pues ella ya tiene tres retoños. No obstante, insinuó, todavía no descarta la idea de tener bebés con su novio.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.