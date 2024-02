La expresentadora de ‘Show Caracol’ Daniela Vega contó al programa ‘Lo sé todo’ que se separó del jugador Santiago Tréllez, actual delantero del Deportivo Pasto, y con quien tiene una hija llamada Celeste.

“Sí, me separé del papá de mi hija. Fue un proceso muy difícil como todas las separaciones, pero gracias a Dios estamos manejándolo con mucha madurez por el bien de Celeste, nuestra hija, y cada quién está en sus proyectos y sus cosas personales”, dijo Vega.

Daniela Vega, quien renunció a ‘Show Caracol’ porque se cansó del libreto, dice que no se arrepiente de dejar el país por irse a formar familia en Brasil, puesto que Trelléz en ese momento estaba debutando como futbolista en equipos cómo: ‘SC Internacional’ y ‘Sao Paulo’:

“Si me arrepintiera no hubiera tenido a mi hija que es lo más grande que me ha pasado. De todas maneras fue una experiencia bonita”, indicó la expresentadora quien tuvo una caída fuerte en el set de Caracol Televisión.

¿Quién es el nuevo novio de Daniela Vega?

Vega contó que no está soltera. Por el contrario, comenzó una relación con un médico estético de Barranquilla.

La expresentadora le dijo al programa ‘Lo sé todo’: “Les tengo que contar que me estoy dando una oportunidad en el amor con alguien muy especial, por eso no digo que estoy soltera, estoy conociéndolo y ahí vamos”, señaló Vega.

Según el programa, se trataría de Mandi Bermúdez, médico estético de Wellness Center.

“Por casualidad, conocí a esta persona, estaba cerrada en conocer a alguien, pero por cosas de la vida lo encontré. He descubierto un ser humano muy bonito, ustedes saben que uno no habla mucho de las relaciones porque hasta ahora está empezando esto”, comentó la expresentadora.

