El anuncio más esperado por los seguidores de Shakira finalmente se hizo realidad este jueves 15 de febrero, puesto que la barranquillera confirmó el lanzamiento de su duodécimo álbum el próximo 22 de marzo, marcando su regreso después de varios años desde ‘El Dorado’ en 2017.

Bajo el título ‘Las mujeres ya no lloran’ (Women no longer cry), Shakira compartió la noticia emocionante con sus seguidores, destacando que este proyecto no fue creado solo por ella, sino con la colaboración de sus fans y su “manada de lobas” que la han acompañado en cada paso.

En su mensaje, la cantante expresó que la producción del álbum ha sido un proceso alquímico, reconstruyéndose a sí misma al escribir cada canción. Afirmó que al cantarlas, sus lágrimas se transformaron en diamantes y su vulnerabilidad en resiliencia.

La publicación incluyó imágenes de Shakira con lágrimas convertidas en diamantes, un elemento que también fue parte de un video previo en sus redes sociales anticipando este importante anuncio.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, expresando amor y felicitaciones a la artista: “Te amamos Shaki”, “felicidades Shaki, eres una excelente artista”, “reina”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación que rápidamente se convirtió en tendencia.

‘Las mujeres ya no lloran’, el título del nuevo álbum, también es parte de la canción con la que Shakira rompió récords junto al productor argentino Bizarrap. Así mismo, en el disco se espera que incluya canciones como ‘Copa Vacía’, ‘Monotonía’, ‘Bzrp Music Session Vol. 53’, y otros sencillos que aún no han sido revelados a sus seguidores.

Las mujeres ya no lloran.

(Women no longer cry)

Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al… pic.twitter.com/QmI5k5pTmv — Shakira (@shakira) February 15, 2024

