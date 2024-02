Shakira no solo bate récords en los listados musicales de plataformas como Spotify o YouTube, la colombiana también es la reina de Facebook. Así se dio a conocer, por la cuenta @theworldindex —que elabora listados enfocados en la economía, el arte y la cultura, la ciencia, la tecnología, los deportes, los viajes, la política y los asuntos militares— cuáles son las mujeres más seguidas en Facebook.

La colombiana Shakira, quien se ha visto envuelta en problemas fiscales, ocupó el primer lugar con 124 millones de seguidores con un amplio margen frente al segundo lugar de Rihanna con 104 millones.

Most followed woman on Facebook:

🇨🇴 Shakira: 124m

🇧🇧 Rihanna: 104m

🇺🇸 Selena Gomez: 89m

🇺🇸 Taylor Swift: 80m

🇺🇸 Katy Perry: 72m

🇬🇧 Adele: 70m

🇺🇸 Jennifer Lopez: 62m

🇺🇸 Beyoncé: 57m

🇮🇳 Priyanka Chopra: 56m

🇺🇸 Lady Gaga: 56m

— World Index (@theworldindex) February 12, 2024