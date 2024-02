Clara Chía y el periodista del programa ‘El Gordo y la flaca’, Jordi Martin, tuvieron que comparecer nuevamente ante la justicia española, luego de que la mujer denunciara al fotógrafo por presuntamente acosarla a ella y a su novio, Gerard Piqué.

Según confirmó Martin, la semana pasada se dirigió hasta las afueras de Kosmos, empresa del exfutbolista, para cumplir con unas reuniones de trabajo. sin embargo, el paparazzi se encontraba en una cafetería cuando tres patrullas llegaron al lugar y lo retuvieron. “Cuando [Jordi] salió a renovar el ticket de la zona azul, se encontró con tres dotaciones de Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña) que le interceptaron. Eran seis y luego ocho policías. Parecía un terrorista. Demasiado alboroto por nada en realidad”, relataron varios fotógrafos al diario La Vanguardia.

El mismo medio señaló que fue Clara Chía quien llamó a las autoridades, al percatarse de la presencia de Martin en los alrededores de la empresa de su pareja. Por segunda vez, la mujer denunció por acoso al trabajador de ‘El Gordo y la flaca’.

“Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. [Yo] acababa de llegar a la cafetería”, dijo el hombre, quien también contó que “durante una hora estuve rodeado de policías, a quienes entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido aquello tenía que acabarse ya porque, si no, me estaban reteniendo irregularmente”.

El viernes 2 de febrero, día del cumpleaños de Piqué y Shakira, Chía y el periodista tuvieron que declarar ante un juez de la comisaría de los Mossos, quien al día siguiente rechazó la solicitud de la mujer de interponer una orden de alejamiento contra el periodista.

“En cuanto a la petición de orden de alejamiento, sin perjuicio de lo que pueda acordar el juzgado competente, no concurren en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que justifiquen una medida cautelar”, declaró el juez.

Tras la decisión de la justicia de Cataluña, Jordi Martin manifestó que piensa en denunciar ahora a Clara Chía por acoso en su contra. “No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira. Estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero”, aseveró.

El 10 de mayo de 2023, la pareja ya había interpuesto una delación contra el fotógrafo por acoso y en junio lograron una orden de alejamiento de mil metros. No obstante, tres meses después, Chía solicitó que la medida fuera prorrogada, pero el juez determinó que no había razones para volver a concedérsela, pues el periodista cumplió con las restricciones.

