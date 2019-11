View this post on Instagram

Solo días contigo y ya encontré la respuesta a muchas preguntas que creía imposible de contestar.. Ni siquiera les puedo explicar lo que se siente, no existen las palabras para describirlo. Eres más de lo que soñé, Celeste de mi vida. Gracias a Dios por ti🦋🙏🏻❤️ @santitrellez7 #celestetrellezvega