“¿Aída, te gustaría ser actriz porno o llegar a vivir del sexo?”, fue la pregunta que hizo un usuario del medio y ella respondió sin problema: “Llegar a vivir del sexo sí, porque mi sueño es ser sexóloga“.

Sin embargo, el tema no acabó allí, pues el periodista Jairo Lozano quiso ahondar más en la cuestión del cine para adultos, y le preguntó qué pasaría si le llegara la propuesta.

“Ahí sí es que me pondría sumamente materialista. […] No es una cosa que vaya muy de la mano de mis convicciones y de lo que yo quiero; tendrían que hacerme una propuesta multimillonaria para aceptarlo y tendría que ser con mi pareja. […] Si me ofrecen 2 millones de dólares“, explicó.

Aída Victoria también agregó que el problema no está en que ella acepte o no, sino que alguien le “llegue a la cifra”; además, recalcó que su pareja tendría que hacerlo con ella para que se sienta cómoda y pueda disfrutarlo.

Antes de mencionar esto, la joven comentó que había una gran diferencia entre desnudarse, como lo hizo para SoHo, y tener sexo frente a una cámara, pues siente que lo primero es una especie de liberación, mientras que la industria del cine para adultos le parece una forma de entretener; incluso, se declaró consumidora ocasional de este contenido.

Esta es la entrevista y sus declaraciones aparecen a partir del minuto 11:35: