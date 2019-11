Mediante algunas historias que compartió en su Instagram, la expareja del ‘influenciador’ subió una fotografía en la que aparece posando frente al espejo en vestido blanco de novia, que destaca de forma especial sus pronunciadas curvas.

Sin embargo, recordó que la imagen fue tomada el día en el que la “dejaron plantada en pleno altar”, aunque ahora piensa en esto con gracia y hasta asegura que quien la dejó le hizo un favor.

En otra de las publicaciones, Mercedes contó parte de la historia del doloroso momento:

“Yo me puse regia y lo estaba esperando, cuando llega y me dice: ‘Merce, ven, yo estuve con alguien anoche y tu no mereces una ‘chanda’ como yo’, y se fue”, explicó la ahora ‘influenciadora’, quien agregó que actualmente mantiene una relación amistosa con el hombre.

Además de la confesión, Uhia envió un mensaje para las mujeres, en el que les recordó que es importante no dejarse “agobiar, ni dañar por nadie”, pues en su momento llegará la persona que sí las ame de verdad. “No todos los hombres son malos“.

Estas son las publicaciones, replicadas por un usuario de Instagram: