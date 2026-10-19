Margarita Rosa de Francisco volvió a llamar la atención por sus reflexiones sobre la vida, las relaciones personales y su participación en debates políticos. La actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana y por sus opiniones en redes sociales, hizo varias confesiones durante una entrevista con la periodista Nena Arrázola para el programa Los Informantes, de Caracol Televisión.

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En la conversación, la artista habló sobre una inquietud que la ha acompañado durante años: el miedo que le produce el hecho de existir. También reconoció que algunas de sus declaraciones públicas le han pasado factura en el ámbito personal y que hoy se arrepiente de ciertas cosas que dijo durante su etapa como activista.

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Sus reflexiones dejaron ver una faceta más íntima de la actriz, quien aseguró que quiere recuperar algunas relaciones personales y concentrarse nuevamente en su trabajo artístico.

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Uno de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista fue cuando De Francisco se refirió a la angustia que le genera la existencia y a la dificultad de encontrar consuelo frente a ese sentimiento.

“Eso no tiene solución porque el problema de la existencia es filosófico, y para eso no hay remedio, eso no tiene consuelo. Hay personas que sufrimos de eso, hay gente que sufre de migraña, hay otros a los que nos da pánico estar; es raro”, expresó.

Con estas palabras, la actriz describió una inquietud relacionada con su manera de comprender la vida y la experiencia de estar en el mundo. Su reflexión formó parte de una conversación en la que abordó distintos aspectos personales, más allá de su trayectoria profesional y de las discusiones que suele generar en las plataformas digitales.

La actriz reconoció que se arrepiente de algunas declaraciones

Otro de los asuntos que abordó De Francisco fue su participación en debates públicos y las consecuencias de algunas posiciones que defendió en el pasado.

La actriz reconoció que, durante su etapa como activista, hizo comentarios que considera imprudentes y que terminaron afectando varias de sus relaciones personales. Según explicó, algunas de esas palabras contribuyeron a que se distanciara de personas a las que todavía aprecia.

“Yo dejé muchos amigos en el camino que quiero recuperar; me pareció bastante imprudente muchas veces. Dije cosas que no tenía por qué decir”, manifestó.

Su reflexión también estuvo relacionada con la valentía que, según planteó, se necesita para reconocer los errores y retractarse de determinadas posturas. Para ella, revisar lo dicho y aceptar que pudo haberse equivocado es parte de un proceso personal.

Durante la entrevista con Nena Arrázola, la artista también explicó cómo algunas discusiones políticas la llevaron a respaldar a personas cuyas actuaciones no necesariamente compartía.

“Por defender ideas, termina uno defendiendo personas sobre las que no tiene el control. Allí es cuando digo: no vale la pena si va a afectar a miembros de mi familia”, afirmó.

De Francisco reconoció que las consecuencias de sus opiniones llegaron a afectarla más de lo que esperaba y que, en ocasiones, terminó sintiéndose responsable por las reacciones que provocaban sus palabras.

Incluso, admitió que hubo momentos en los que no estaba completamente convencida de algunas de las afirmaciones que hacía, una reflexión que hoy influye en la manera como decide participar en las conversaciones públicas.

Margarita Rosa quiere tomar distancia de los debates políticos

Las declaraciones también permiten entender por qué la actriz ha optado por alejarse de algunos espacios de discusión política. Según lo expresado en la entrevista, el impacto personal de esas controversias y las interpretaciones que pueden surgir de sus comentarios la han llevado a reconsiderar su participación.

Aunque sus publicaciones en X suelen generar reacciones y abrir debates entre los usuarios, De Francisco manifestó su intención de centrar sus esfuerzos en otros aspectos de su vida.

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En esta nueva etapa, busca recuperar amistades que se deterioraron con el paso del tiempo y volver a enfocarse en su carrera profesional, regresar a los estudios y continuar interpretando personajes.

De esta manera, la actriz compartió una reflexión sobre los límites de la exposición pública y el costo personal que, en ocasiones, puede tener defender determinadas ideas. Sus palabras también evidencian su intención de revisar decisiones del pasado y dar prioridad tanto a sus vínculos personales como a su trabajo artístico.

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