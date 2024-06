La airada reacción de la artista se dio luego de un comentario del periodista Diego Santos en su cuenta de X, antes Twitter, en el que expresó su deseo de la creación de una legislación que prohíba la presencia de perros en restaurantes.

A través de X, el exesposo de Vanessa de la Torre contó:

“¿Cuándo habrá una ley que prohíba la presencia de perros en los restaurantes? ¿Por qué uno tiene que estar almorzando al lado de ladridos y olor a perros?” dijo Santos, dando pie a un debate inmediato.

¿Para cuándo una ley que prohíba la presencia de perros en los restaurantes? ¿A cuenta de qué tiene que estar almorzando uno al lado de ladridos y olor a perros? — Diego A. Santos (@DiegoASantos) June 8, 2024

La respuesta de Marbelle, conocida como la ‘reina de la tecnocarrilera’, no se hizo esperar y fue contundente con su mensaje.

“¿Cuándo habrá una ley que prohíba el ingreso de personas como usted a cualquier lugar en el mundo? ¿Por qué uno tiene que soportar a gente tan miserable e intolerante que seguramente no huele tan bien como mis siete hijos perrunos?” replicó, defendiendo apasionadamente a sus mascotas y criticando la postura de Santos.

Este intercambio provocó una ola de comentarios entre los internautas, que tomaron posiciones a favor y en contra de ambos lados.

Algunos usuarios apoyaron la opinión de Santos, argumentando que, aunque se considere a los perros como parte de la familia, no es necesario llevarlos a todas partes, especialmente a lugares donde se sirve comida como los restaurantes.

“Los perros, por muy hijos que los consideres, no tienen que estar contigo las 24 horas del día y menos en sitios donde se sirve comida”, “Marbelle, el perro huele a perro, y no tiene por qué gustarle al vecino el olor del perro ajeno”, “para los que no tenemos perros, es muy incómodo comer al lado de ellos. Eso no quiere decir que seamos miserables”, “Pronto ya nos bajarán de las sillas para sentar a los perros”, “no critico a quien los adore, pero los olores que emanan son demasiado fuertes para un restaurante donde se va a comer con tranquilidad”, “no vayas a ese lugar y ya”.

La discusión reflejó una clara división en la opinión pública sobre la presencia de mascotas en lugares públicos, especialmente en restaurantes. Esta polémica pone de manifiesto las tensiones entre los derechos de los amantes de los animales y aquellos que prefieren un entorno libre de mascotas.

La necesidad de encontrar un equilibrio entre estos puntos de vista sigue siendo un tema de debate en la sociedad, mostrando cuán polarizante puede ser la convivencia con mascotas en espacios compartidos por personas.

