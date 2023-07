En el año 2019, la modelo y participante del ‘Desafío’ María Fernanda Aguilar murió por ahogamiento cuando fue arrastrada por el mar en las playas de Puerto Colombia, Atlántico.

Inicialmente se habló de que ella y su novio desafiaron al océano y nadaron bien lejos de la orilla, lo que produjo que la corriente los arrastara; sin embargo, esa versión fue ampliada y en el programa ‘Expediente Final’, de Caracol TV, se dieron más detalles de las causas de la muerte de ‘Mafe’, como era conocida.

Cómo murió ‘Mafe’ Aguilar, exparticipante del ‘Desafío’

Rodrigo Giraldo, su mejor amigo, revivió cómo fueron los angustiantes momentos que vivió cuando la ‘Súper Humana’ falleció mientras era arrastrada por la corriente.

“Recuerdo que estábamos en Prado Mar, la playa más cercana hacia donde iba la corriente. Cuando llegamos no había gasolina que buscan a las personas. Ese día habían fiestas en Puerto Colombia y ella apareció detrás de la tarima, todo el mundo vio y unos rescatistas la estaban buscando”, contó.

Además, su conocido relató que ella era amante del mar y le gustaba interactuar mucho con sus seguidores del ‘Desafío’ en redes sociales: “Ella quería tomarse fotos en un lugar al que no tenía acceso la gente en Puerto Colombia. Le gustaba mucho la playa y subía esas imágenes en Instagram, por eso se la pasaba tanto tiempo dentro del agua”.

Giraldo solamente se enteró del fallecimiento de su amiga en el hospital: “La llevaron a la clínica y el médico me dice que está muerta, ahí me di cuenta lo que había sucedido”

Lo que contó su novio, Julián González, es que ella no murió por rescatarlo a él, sino que la corriente se la fue llevando casi sin darse cuenta: “Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua que… [suspira]”.

Julián recordó con nostalgia que ‘Mafe’, como muchos la llamaban, era una gran mujer, que tenían planes a futuro y estaba empezando su carrera como presentadora.