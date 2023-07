Al volver a sus casas, en los azules hubo buen ambiente, pero al momento de discutir a quién llevarle chaleco de sentencia, teniendo en cuenta que sería la rival de ‘Guajira’, surgió la posibilidad de ponérselo a una de sus propias compañeras de equipo: Sara.

Y es que se trata de una situación inédita en las ediciones recientes del ahora bautizado como ‘Desafío The Box’: nunca un equipo ha sentenciado a un compañero por decisión autónoma propia. Por eso, primero lo comentaron con Yan y Rapelo, que se mostraron totalmente en contra y no quería ni siquiera hablarlo. Sin embargo, la cosa no pasó de una posibilidad, pues sus promotoras lo hablaron de frente con la misma Sara.

Cuando la llamaron, ‘Mai’ y ‘Guajira’ le dijeron que solo querían saber si ella seguía con la actitud de hace algún tiempo en el ‘Desafío’, cuando se mostraba harta y quiería salir, al punto de que en la siguiente prueba de eliminación ni siquiera pasó del primer obstáculo y se rindió. “Si tu decisión es seguir, vamos a protegerte. Si no, el chaleco es para todo mundo”, le dijeron.

Sara, cuya mejora ha sido notoria después de un par de días que estuvo fuera al ser eliminada, primero creyó que le iban a consultar a quién creía que debían sentenciar, y luego cayó en cuenta de que la pregunta no era tan inocente: “Yo volví feliz, ¿por qué la pregunta?”, se extrañó.

Las exintegrantes de Gamma, que en otras ocasiones decían que querían enfrentarse a las más fuertes al final, recordaron cuando decía que esperaba el chaleco y no veía la hora de irse, y ella explicó que “era porque mantenía enchalecada”. ‘Guajira’ tuvo que explicar lo que sentía:

“Jamás he pensado ponerte un chaleco”, dijo, asegurando que no se le pasaría por la mente hacerlo con una compañera “que me ha ayudado”. Luego reflexionó sobre las posibilidades que le quedaban: “No me da miedo enfrentarme con ninguna, la que menos rendimiento tiene es Aleja. Yo me quiero quedar”.

Sin embargo, luego pidió opiniones, y una de las que más le sonó fue de Escudero, quien le dijo que “Aleja es más tranquila definiendo” que Cifuentes. “No es el momento de sentenciar a Aleja, entonces quisiera enfrentarme a ‘Cifu'”, concluyó ‘Guajira’, que fue a llevarle el chaleco poco después a la líder púrpura.

“Va a ser duelo de capitanes”, advirtió Sara, pues a muerte irán ‘Sensei’ y Ricky, por los hombres, quienes lideraron a Alpha y Beta en la prueba de capitanes, y ‘Guajira’ y Cifuentes, quienes fueron capitanas de Gamma y Alpha, respectivamente.