Después de que Alpha perdiera las dos primeras pruebas del primer ciclo después de la prueba de capitanas, dos de sus integrantes irán a muerte: Dani y Bayron.

El equipo sigue pensando en poder ganar las dos pruebas que faltan para poder elegir los rivales de ambos, y sus planes pasan por debilitar a Beta, por lo que no sentenciarían a sus piezas más débiles, sino que irán por los fuertes primero.

Sin embargo, Dani no parece sentirse cómoda con ello y por eso interpeló a la capitana, Cifuentes, para tratar de convencerla de que le permitan elegir una rival fácil y aumentar sus posibilidades de quedarse.

Dani pide a Cifuentes que le dejen competir con Sara en muerte del ‘Desafío‘

No obstante, la concursante transexual del programa de Caracol Televisión no usó una estrategia muy amable como argumento para conseguir su cometido, pues lo hizo hablando mal y pordebajeando a una de sus compañeras de Alpha:

“Yo sé que yo flaqueo en aire, pero Aleja flaquea en aire y agua”, dijo. “Si ya se va Sara, me quedaría yo y podemos bandearnos, pero si yo me voy, Aleja queda para todo”.

A Cifuentes no pareció gustarle esto: “¿Por qué no piensas más bien que no te vas a ir sino que vas a sacar una grande, a Juli o ‘Guajira’?”, indagó. “Yo lo pienso, pero sabes que existe más riesgo”, contestó Dani.

La capitana se mantuvo en su posición: “A veces hay que correr riesgos, Dani. Dijimos no se toca a Escudero ni a Sara por ahí hasta segundo ciclo, porque es perjudicar al equipo por un bien individual”.

“Eso que pensamos nos puede pensar el tiro por la culata, pero tampoco quiero perjudicar al equipo porque se tiene que pensar colectivamente”, concluyó Dani.

Bayron, que escuchó el intercambio, apoyó a la lideresa del equipo y dijo que, si ganaban la siguiente prueba, como en efecto ocurrió, le pondría el chaleco a Iván. Esto se confirmó al final del episodio, y el huilense recibió la sentencia.

Cifuentes también le contó a ‘Sensei’ lo ocurrido. “Estuve hablando con Dani y me dijo ‘si más bien sería más fácil si me salvo yo tirándole a Sara que a tirarle una fuerte'”. La versión que le dio al capitán púrpura también fue con términos mucho más fuertes que los que usó Dani: