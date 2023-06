La prueba de capitanas de la noche de este viernes redistribuyó a los participantes en los dos equipos restantes de la competición, Alpha y Beta.

En el episodio alcanzaron a verse algunas reacciones de los competidores en sus nuevos equipos, entre los que se destacó la despedida de Rapelo de Alpha, con un “nos vemos en la pista”.

En Beta, ‘Mai’ no se calló al llegar a la casa: “¿No tienden las camas cuando se levantan o qué pasa?”, preguntó en voz alta, mientras que Iván resaltaba “¡qué desorden!”.

Ricky, quien llegó al equipo púrpura, se notaba contento: “Estoy cansado de sufrir”, les dijo a sus nuevos compañeros. Mientras tanto, en la otra casa también se habló de él y Juli, quien prefirió escoger a Iván, argumentó que sentía que “es como si [Ricky] se quisiera ir”.

“No sé si es que no confiaba el 100 % en mí o algo. Cuando alguien no confía en mí, me empodera más”, agregó.