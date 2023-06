Justo después de que se terminara un nuevo reto de sentencia, prueba y castigo, Gamma decidió enviar el último chaleco del ciclo a Alpha, equipo que ya habían escogido para recibir la penitencia de pasar 24 horas en playa baja.

Acá, cuando Alpha se enteró de que recibiría el castigo:

Con dicha decisión, las cuatro mujeres del equipo morado (Cifuentes, Valeria, Daniela y ‘Aleja’) quedaron sentenciadas y deberán enfrentarse en el ‘box’ negro para definir la última eliminada antes de la nueva fase del ‘reality’.

‘Desafío’: cuál fue la molestia de Alpha con Gamma

Lo que llamó la atención fue la reacción que tuvieron en Alpha una vez ‘Kaboom’ llegó a playa baja con el chaleco, ya que, al parecer, no se lo esperaban.

—Eso sí es ser muy atrevido— dijo molesta Cifuentes.

—Yo sé muchachos, ahorita ódiennos, pueden decirnos lo que les nazca— contestó ‘Kaboom’ con cierta timidéz.

—No, no, no. Te lo digo en serio. Ustedes dicen como que son demasiado equitativos, que no le tiran a nadie que no tenga comida y ¿en serio nos manda chaleco? Te voy a ser muy sincera. Han sido muy desleales con nosotros desde el principio— agregó la participante de Alpha.

Aunque al parecer ya había terminado, Cifuentes (que hace poco decepcionó al equipo) continuó recordándole a ‘Kaboom’ los diferentes pactos que habían hecho entre ambos equipos y que, según ella, Gamma incumplió.

Valeria intervino y también comenzó a reclamarle al adversario.

“Después de la cag… que hizo el equipo de ustedes, fácilmente pudimos haber dicho que no le tiráramos a Beta y decidimos tirarle a Beta para no incumplir eso [que hablamos]”, señaló la también integrante de Alpha.

Cifuentes continuó recordando otros acuerdos que no se cumplieron y mostró su inconformidad por las decisiones que desde Gamma se tomaron últimamente contra Alpha.

“Nosotros dijimos listo, nos tiraron el castigo, que es horrible, el chaleco quizá vaya para allá. Saben que no tenemos nada de comida y de repente llega un chaleco… ya me parece pasado”, afirmó molesta.

Byron tomó la palabra y también expuso un caso en el que ‘Mai’ le reprochó a Beta por no ponerse la mano en el corazón cuando decidieron mandar a Gamma para playa baja.

“Siempre sacan mensajes de que son los equitativos y los que tienen corazón”, reclamó Byron.

‘Kaboom’ escuchó cada una de las intervenciones y explicó que todo se debía a una decisión de equipo, pero reconoció que desde Gamma pensaron que ellos, al ser considerados fuertes, podían soportar cada castigo.