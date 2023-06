La prueba de este miércoles enfrentaba a ‘Mai’, de Gamma, con las tres integrantes del equipo Beta, Juli, Sara y Cate. Sin embargo, desde un principio se definió quién sería la eliminada.

El ‘box’ negro siempre comienza con una partida en alto, y esa fue la excusa para Sara, que se detuvo al momento de tener que bajar de allí, sollozó un poco y después se le vio resignada y conforme con haber llegado hasta esta etapa.

Este es el video de la prueba de eliminación de este miércoles 31 de mayo, en la que Juli terminó primera, ‘Mai’ fue segunda y Cate culminó última:

Participantes del ‘Desafío‘ reaccionan a rendición de Sara

Más que la prueba en sí, lo que llamó la atención fue la reacción de compañeros y rivales de la pereirana de 21 años, cuyo equipo ya había dicho que lo mejor sería que la eliminada fuera ella.

Usando su característico tono consentido e inocente, ella intentó convencer a sus compañeros que sí se había esforzado, pero sentía que iba a caerse, aunque no parece que muchos le hubieran creído. Su compañero Yan le espetó que “esa no era la forma de salir”, y ella le insistió en su temor: “Ahí me asusté mucho, me asusté demasiado”.

Mientras en Alpha se decía que Sara ya había durado incluso más de lo que se esperaría, en Gamma no dudaron en decir que se rindió. ‘Kaboom’, quien esta semana justamente sufrió una dura caída en su intento de hacer lo mejor en una prueba, resaltó que “tienen que quedarse los mejores, los que de verdad le han metido”.

Incluso Andrea Serna hizo un reproche indirecto cuando le preguntó a Cate sus impresiones de la prueba: “Debe ser frustrante sentir que todo ese esfuerzo se ve empañado porque la rival se rindió”, dijo la presentadora. La competidora de Beta contestó con diplomacia: “Sé que le tiene miedo a las alturas, se sintió en peligro”.

‘Mai’ no fue tan blanda: “Vinimos con ganas de competir y ver que una persona se rindió así no me gusta, igual le grité ‘dale’ porque no se acaba hasta que se termina”.

Ricky, capitán del equipo azul, matizó el tema: “A Sara la vi desconcentrada, de pronto frustrada por su miedo a las alturas. De resto siento que las mujeres estuvieron a la altura”.

Cuando fue su turno de explicarse, Sara insistió en su temor a las alturas: “Estaba aterrada de que me pudiera caer”, comentó, y dijo que mientras sus rivales “vienen a partirse todo, yo entrego todo de mí pero siempre tengo en cuenta mi salud, o mi integridad física, para mí va primero”.

Fue ahí que pareció sincerarse realmente, recordando que ya completa 10 ciclos y que la exigencia del concurso le pasó factura: “Hay que ser realistas y entre menos comidas tengas, menos energías tendrás. […] No he podido tener energía para rendir, ya me sentía afectada y no solamente en lo físico, sino mentalmente”, reconoció.

El ‘Desafío’ entra en sus últimos dos ciclos antes de que desaparezca otro equipo. Esto quiere decir que saldrá un hombre y una mujer antes de la siguiente prueba de capitanas.