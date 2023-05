Al inicio del capítulo de este martes se vio una pequeña reunión entre Ricky, Juli y Escudero. El primero, capitán del equipo, comentaba que la salida de Sara en la próxima prueba a muerte “sería lo mejor para el equipo”.

“No es mentira, ella competitivamente no la da. Yo he estado 10 ciclos con ella”, insistió Ricky, apoyado por Juli, que es una de las que enfrentarán a Sara en la eliminación. Además estará Cate y ‘Mai’, que fue la última en recibir chaleco de sentencia, por el equipo Gamma.

“Ella no vino a competir, ella vino a mostrarse. A ser alguien en redes

Pero ella a competir no vino”, insistió el capitán de Beta, quien emitió una dura queja sobre el rendimiento de su compañera:

“Yo no me merezco dejar de comer siempre porque ella me dice que no puede dar más”, lamentó.