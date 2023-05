Esta semana fueron ellos los inquilinos del cubo del ‘Desafío’, el lujoso sitio donde los participantes pueden tomar un descanso de los rigores de la competencia y que en otra oportunidad terminó destruido por quienes pasaron una noche allí.

Esta vez fue mucho más tranquilo y había expectativa porque Sara había manifestado alguna atracción por Bogdan, al menos para conocerlo mejor. En el episodio se mostró más bien poco y se supo más por lo que ambos contaron a sus equipos al día siguiente.

Sin embargo, Sara mostraba señales equívocas pues se mostraba apenada, pero hablaba muy poco de lo que había vivido, y la razón salió a la luz en el capítulo de este miércoles.

Sara cuenta que se arrepintió de ir al cubo del ‘Desafío‘ con Bogdan

En las pocas imágenes de lo que ambos compartieron, Sara se veía distante, con sonrisas esporádicas que la hacían ver distinta de su personalidad habitualmente jovial y risueña.

El motivo se lo contó a Juli, dando a entender que pareció sentirse demasiado lanzada: “Yo no soy así y me sentí muy incómoda”. Asimismo, reconoció que Bogdan le cayó bien, pero no le gustó como creía:

“Uno tiene un prototipo de hombre y él tiene muchas cosas que me gustan, como que es creativo, que es chistoso, me reí un montón con él. Me gustó mucho que es directo, que trabaja en redes. Hay muchas cosas que me gustan, pero él no”, dijo.

En ese sentido, Sara también reveló que lo ocurrido se dio más porque cedió a la presión que porque realmente lo quisiera: “Me sentí demasiado presionada”.

Juli le preguntó por los besos que supuestamente se dieron y ella dijo que sí quería que sucedieran, pero en realidad “fue un beso como de buenas noches” y que en realidad no la pasó bien en ese momento. “Él me molestaba dizque como ‘¿sigues despierta?'”.

“Estaba cuestionando mis decisiones de vida, no sé ni qué decirle”, concluyó.

