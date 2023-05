La pista tenía algunos postes que hacían de obstáculos y en varias ocasiones hubo fuertes choques con estos, además de caídas con otros que estaban acostados en el suelo, tal como se había anticipado.

Una de las primeras en sufrir un golpe fue ‘Guajira’, de Gamma, que salió del campo en una pugna por el balón y al levantarse aseguró que se le habían roto dos dientes, pero luego solo lo mencionó una vez más y al parecer se dio cuenta de que no había sido así.

Pero fue después que se dio la parte más accidentada. Por un lado, Gema salió llorando reprochándole a ‘Kaboom’ porque supuestamente la había guiado mal y se había estrellado de frente contra un tronco.

Casi en simultáneo, Kate se quejó de un golpe en su rodilla derecha y tuvieron que ingresar los médicos a revisarla. Esto fue cuando Alpha ya había ganado el primer lugar, por lo que ella pidió guiar a sus compañeros en la búsqueda del segundo lugar al verse disminuida físicamente.

De vuelta a la casa Beta, Kate contó que no podía hacer algunos movimientos: “Encoger un pie, no puedo hacerlo”, dijo, y manifestó que lo más importante es que se desinflamara, por lo que no se sabe si posteriormente habrá alguna consecuencia al respecto.

